Рязанские полицейские выдворили из страны группу мигрантов-нарушителей

Рязанские полицейские принудительно депортировали за пределы РФ несколько иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации. Информация опубликована в официальном telegram-канале регионального управления МВД.

Среди депортированных оказались пять граждан стран Средней Азии и Закавказья, которые ранее отбывали наказание в исправительных колониях за совершение тяжких преступлений. В их числе — кражи, грабежи, разбой, мошенничество и угон автомобилей. После освобождения из мест лишения свободы иностранцы были переведены в Центр временного содержания УМВД, где в отношении них было принято решение о нежелательности дальнейшего пребывания на территории России.

Под выдворение попали двое граждан Средней Азии. Они нарушили правила въезда в страну и правила пребывания. Сотрудники полиции совместно с судебными приставами сопроводили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово». Все депортированные вылетели на родину за свой счёт. Им запрещён въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет..