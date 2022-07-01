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Пятница, 1 июля, 2022

Рязанские полицейские призвали усилить контроль за детьми в выходные

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Рязанские полицейские призвали усилить контроль за детьми в выходные

Управление МВД России по Рязанской области предупреждает – в выходные родителям следует усилить контроль за поведением детей

УМВД России по Рязанской области напоминает, что летом на каникулах повышается риск детского и юношеского травматизма. Родителям необходимо внимательно контролировать поведение несовершеннолетних.
Особое внимание необходимо уделить четырем аспектам:

  • Исключить доступ малолетних детей к открытым окнам. Москитная сетка не может удержать малыша от падения в открытое окно. Необходимо убрать мебель от подоконников и оборудовать окна фиксаторами, которые не дадут распахнуть окно.
  • Контролировать несовершеннолетних во время купания на открытых водоемах.
  • Обучить детей правилам безопасного поведения на улице и основам дорожной безопасности. Не разрешать им играть у проезжей части дороги.
  • Не оставлять ключи от мото- и автотранспорта в доступе для несовершеннолетних.
  • Во время летних каникул несовершеннолетние часто гуляют и остаются без непосредственного присмотра взрослых, поэтому необходимо заранее научить ребенка правилам безопасного поведения и своим примером мотивировать им следовать.
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