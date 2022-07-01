Рязанские полицейские призвали усилить контроль за детьми в выходные

Управление МВД России по Рязанской области предупреждает – в выходные родителям следует усилить контроль за поведением детей

УМВД России по Рязанской области напоминает, что летом на каникулах повышается риск детского и юношеского травматизма. Родителям необходимо внимательно контролировать поведение несовершеннолетних.

Особое внимание необходимо уделить четырем аспектам:

Исключить доступ малолетних детей к открытым окнам. Москитная сетка не может удержать малыша от падения в открытое окно. Необходимо убрать мебель от подоконников и оборудовать окна фиксаторами, которые не дадут распахнуть окно.

Контролировать несовершеннолетних во время купания на открытых водоемах.

Обучить детей правилам безопасного поведения на улице и основам дорожной безопасности. Не разрешать им играть у проезжей части дороги.