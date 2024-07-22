Понедельник, 22 июля, 2024

Рязанские полицейские ищут очевидцев аварии, в которой столкнулись легковушка и мопед

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев аварии, в которой пострадали три человека. Обращение опубликовала пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в Рязани 27 июня 2024 года, примерно в 18:43, вблизи дома № 5 по улице Интернациональная. Столкнулись автомобиль «Митсубиси», за рулем которого была 53-летняя рязанка, и мопед «Венто Смарт», которым управлял 34-летний житель Рязани.

В результате происшествия пострадали водители транспортных средств и 28-летняя пассажирка мопеда. Все обращались за медицинской помощью.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, можно обратиться отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

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