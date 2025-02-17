«Рязанские мордки» и ключ от банка города: музей банка России рассказал о своих экспонатах

Музей банка России в Рязани рассказал, что такое «рязанские мордки», где хранится ключ от банка и как выглядел кабинет управляющего 19 века. Об этих экспонатах рассказали в телеграм-канале «Музей банка России».

Средневековые монеты Великого княжества Рязанского. Крестьяне, находившие в земле эти древние монеты, называли их «мордками», потому что отчеканенное на них изображение напоминало морду с глазами и носом. До сих пор существует множество версий, что именно изображено на «рязанских мордках». Известно только, что это княжеский фамильный знак – тамга.

Кабинет управляющего Рязанским отделением дореволюционного периода. Здесь особенно выделяется письменный стол 19 века – деревянный, двухтумбовый, обитый зеленым сукном. А еще здесь хранится символический ключ от главного банка города – с резными узорами и бородками в виде надписи «Рязань».