Рязанские многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельного участка

В Рязанской области многодетные семьи смогут получить единовременную выплату вместо бесплатного земельного участка. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.
По словам Бранова, механизм подобных выплат региональное правительство разработало по поручению губернатора Павла Малкова. Его глава региона дал после встречи с многодетными матерями.
Вице-губернатор отметил, что предоставляемые муниципалитетами земельные участки устраивают не все многодетные семьи. Вопросы пытаются решить, но «мгновенно исправить годами копившиеся проблемы невозможно».
В ближайшие дни возможность получения денег закрепят документально.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram