Рязанские многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельного участка

В Рязанской области многодетные семьи смогут получить единовременную выплату вместо бесплатного земельного участка. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

По словам Бранова, механизм подобных выплат региональное правительство разработало по поручению губернатора Павла Малкова. Его глава региона дал после встречи с многодетными матерями.

Вице-губернатор отметил, что предоставляемые муниципалитетами земельные участки устраивают не все многодетные семьи. Вопросы пытаются решить, но «мгновенно исправить годами копившиеся проблемы невозможно».

— С другой стороны, многие многодетные семьи уже улучшили свои жилищные условия, взяв ипотеку. Единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей даст им возможность снизить кредитную нагрузку. В любом случае — у людей теперь появится возможность выбора, — написал Артём Бранов.

В ближайшие дни возможность получения денег закрепят документально.