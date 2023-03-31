В Рязани врачи срочно пересадили печень женщине, чьё состояние стремительно ухудшалось. Благодаря координированной работе медслужб удалось спасти её жизнь, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациентка попала в Шацкую межрайонную больницу с кровотечением, до этого у неё было диагностировано аутоиммунное заболевание печени. Женщине становилось всё хуже, поэтому вертолётом санавиации её доставили в Рязанскую ОКБ.

После обследования рязанские медики пришли к выводу, что пациентке требуется срочная пересадка печени. Как правило, поиск печени для трансплантации занимает много времени, но женщине повезло – донорский орган нашёлся быстро, правда, когда она уже находилась на грани жизни и смерти.

Благодаря слаженной работе медиков жизнь пациентки удалось спасти. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.