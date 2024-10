Рязанские компании — участники бизнес-миссии договорились о поставках продукции в Китай

8 рязанских производителей сельхозпродукции и продуктов питания, которые приняли участие в бизнес-миссии в Китай, провели более 80 раундов переговоров с 26 потенциальными партнерами. В результате региональные компании оценили потребности рынка и договорились о поставках в республику своей продукции. По информации Рязанского центра экспорта, 4 предприятия планируют заключить 4 экспортных контракта.

Ключевые договоренности по заключению экспортных контрактов:

– компания «Скопинзернопродукт» заключила два соглашения о сотрудничестве в сфере поставок зернобобовых культур с китайскими Jiawo Beidahuang Agricultural Holdings Co., Ltd и Harbin Foreign Economy and Trade Group Co., Ltd, а также ведет переговоры о пробной поставке проса компании в Китае;

– Касимовский картофелеперерабатывающий комбинат договорился о поставках картофельных хлопьев с Российским Национальным павильоном сети магазинов RU в Китае и планирует заключить контракты с несколькими китайскими компаниями;

– «Рязаньэлеватор» обсуждает с двумя китайскими компаниями возможности пробных поставок муки;

– кондитерская фабрика «Конфеста» заключит договор о поставках продукции в торговые точки в КНР;

– компания «Тэсти» передала трем китайским компаниям образцы мясной продукции для оценки качества и дальнейшего ведения коммерческих переговоров.

«Китайский рынок очень перспективен, и мы помогаем нашим производителям преодолеть препятствия и сложности, которые сегодня существуют. Большую поддержку в этом оказывает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, организующий такие бизнес-миссии, где участники могут установить прямые контакты и оценить возможности и потребности партнеров. Уверена, что количество экспортных контрактов с компаниями КНР будет расти», — отметила заместитель председатель правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.