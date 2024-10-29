Рязанские кафе украшают к Хэллоуину

Кафе в Рязани начали украшать к Хэллоуину. Фотографии, сделанные у заведений на улице Почтовой опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

Отношении к этому празднику в России неоднозначное. Отмечает его в основном молодёжь, которая любит развлекательные мероприятия. Эти молодые люди не придают празднику какого-то особого значения.

Другие люди считают, что иностранный праздник чужд русскому народу, против выступает православная церковь.

На Западе Хэллоуин — Halloween (All Hallows Evening или Beggars Night) — ночь перед Днем всех святых (All Saints’ Day) отмечают 31 октября.