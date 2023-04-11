Рязанские фонтаны начали готовить к сезону

11 апреля коммунальные службы готовят фонтаны к сезону – работы по расконсервации и снятию защитного кожуха проводились на площади Ленина.

Бригады мехуборки вывозили грунтовые наносы на улицах Интернациональная и Народный бульвар. Подметание и мытье улиц ведутся по графику, спецтехника работает на дорогах общего пользования круглые сутки.

На улице Подгорная и в сквере 26 Бакинских Комиссаров высаживают липы. По улице Березовая выкапывали лунки под посадку кустарника, в сквере ЖКХ – под посадку деревьев. С улиц Крупская и Станкозаводская вывозили прошлогоднюю листву и ветки.

Тротуары подметали на улицах Гагарина, Черновицкая, Новоселов, Ленина, Радищева, Почтовая, Тимуровцев, Первомайский проспект, Советской Армии, Тимакова, в Верхнем городском парке, на площади Победы и Нижнем городском саду, в скверах на Соборной и Набережной, в парке имени Гагарина.

Мусор собирали на улицах Есенина, Скоморошинская, Мервинская, Крупской, Народный бульвар, Великанова, Первомайский проспект, Московское и Михайловское шоссе, Баженова, Голенчинское шоссе, Бульваре Победы, Новоселов, Циолковского, Есенина, Маяковского, Колхозная, Горького, сквере им. М.Д. Скобелева, бульваре Есенина, скверах «Русский чай» и «Детский мир», им. В.Ф. Уткина, им. А.В. Александрова.

На мосту в посёлок Остров поправили трапы и перетяжку понтонов, чтобы жители посёлка могли беспрепятственно пройти в город.