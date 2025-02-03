Рязанские Бонни и Клайд: двое возлюбленных ограбили пенсионерку в Севастополе

Двое влюбленных из Рязани ограбили пенсионерку в Севастополе. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Севастополя».

35-летняя женщина и её 38-летний кавалер, уже имевшие опыт воровства, проследили за пенсионеркой до ее дома. Рязанка представилась соцработницей и начала говорить о здоровье и социальной поддержке с выбранной жертвой. Тем временем её напарник пробрался в квартиру через незапертую дверь и собрал богатый улов: два золотых креста, пять колец, четыре цепочки, три кулона, 20 тысяч рублей и 100 долларов.

Пропажу золотых изделий и денег заметила дочь пенсионерки, она же обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили причастность к краже двух возлюбленных из Рязани. Подозреваемых задержали.

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Возбуждено уголовное дело. Возлюбленным грозит до шести лет тюрьмы.