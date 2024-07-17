Рязанская выпускница улучшила результат на ЕГЭ по литературе с 78 до 100 баллов

Выпускница школы №48 г. Рязани Алина Жерехова воспользовалась своим правом пересдать один экзамен. Она решила улучшить свой результат на ЕГЭ по литературе и не прогадала: со второй попытки девушка получила высший балл.

О результатах Алины Жереховой написали в группе регионального министерства образования. Первый раз на ЕГЭ по литературе она набрала 78 баллов. Второй раз девушка получила уже 100 баллов.

Пресс-служба министерства образования пишет, что Алина несколько лет подряд побеждала в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе и русскому языку. А еще она увлекается журналистикой и литературой.

Для справки. Пересдать один экзамен стало возможно в этом учебном году впервые. Эту инициативу выдвинул Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию. Выпускники могли выбрать для пересдачи абсолютно любой предмет, но только один раз. Действительным считается результат пересдачи, первая же попытка аннулируется. Дату пересдачи по всем учебным предметам назначили в этом году на 4 и 5 июля.