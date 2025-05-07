Рязанская семья показала медали и удостоверение прабабушки — труженицы тыла

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

В каждой семье хранятся истории, которые передаются из поколения в поколение, связывая прошлое с настоящим. Особую ценность имеют воспоминания о тех, кто пережил тяжелые годы войны, чей труд и стойкость помогли стране выстоять в трудные времена. Сегодня семья Гречищевой Миланы поделилась с нами историей своей прапрабабушки — Канковой (Кузиной) Клавдии Ивановны, чья жизнь стала примером мужества и преданности Родине.

Клавдия Ивановна родилась 21 ноября 1918 года в селе Ильинское Калужской области. Её молодость пришлась на суровые военные годы. Незадолго до начала войны, 17 мая 1941 года, она родила дочь Валентину. Вскоре после этого семью эвакуировали в Рязанскую область, на станцию Назаровка, где Клавдия Ивановна трудилась наравне со всеми — грузила брёвна в вагоны, помогая обеспечивать фронт необходимыми ресурсами.

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После войны её жизнь оставалась наполненой трудом и общественной работой. 1 марта 1959 года Клавдия Ивановна была избрана депутатом Завидовского сельского совета, продолжая служить людям и своей стране.

Среди семейных реликвий Гречищевых особое место занимают медали и пожелтевшее от времени удостоверение, принадлежавшие Клавдии Ивановне. Эти награды — не просто памятные знаки, а свидетельство тяжелого труда и вклада в общую Победу.

Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.