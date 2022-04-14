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Четверг, 14 апреля, 2022

Рязанская полиция сообщила подробности дела об осквернении памятника в Касимове

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Рязанская полиция сообщила подробности дела об осквернении памятника в Касимове

7info

Рязанская полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о неправомерных действиях сотрудников в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в осквернении памятника в Касимове. Пресс-релиз опубликовал сайт регионального УМВД.

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Информацию проверили сотрудники собственной безопасности. подтверждений она не нашла, говорится в тексте. Жалоб подозреваемый, по данным полиции, в ведомство не направлял.

Уголовное дело в отношение гражданина и его 37-летннего знакомого, живущего в Касимове, возбудили в марте по ч.2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что дело завели на Сергея Ерженкова, продюсера фильмов Ксении Собчак.

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Позднее ситуацию прокомментировал сам фигурант уголовного дела.

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