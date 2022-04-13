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Среда, 13 апреля, 2022

Продюсер фильмов Ксении Собчак прокомментировал дело о вандализме в Касимове

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Продюсер фильмов Ксении Собчак прокомментировал дело о вандализме в Касимове

Александр Ильин

Оператор и режиссер трех авторских фильмов Ксении Собчак, журналист Сергей Ерженков прокомментировал дело о вандализме в городе Касимов Рязанской области. Заявление публикует Telegram-канал «Кровавая барыня». 

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Напомним, продюсера подозревают в причастности к повреждению памятника Ленину.

«Касимов не чужой мне город. Там похоронены мои папа и мама, там я провожу отпуск, как было и в этот раз», — пишет он. 

Ерженков отмечает, что город находится в удручающем состоянии: некачественные дороги, плачевное состояние домов и памятников. 

«В 2019 году местные коммунисты писали в мэрию с запросом о реставрации памятника Ленину. Им ответили, что Ленина на балансе у города нет. И самого Ленина вроде бы тоже как нет. Де-юре это не памятник вовсе», — продолжает журналист. 

Далее Ерженков объясняется причины своего поступка.

«В ходе акции на постамент памятника была нанесена сакральная фраза – в надежде, что она сработает как фамилия Навального на неубранном сугробе — привлечёт внимание и решит вопрос удручающего состояния касимовских памятников», — сказал он. 

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Продюсер отметил, что он использовал водоэмульсионную краску, которая легко стирается. По его мнению, осквернили памятник те, кто должен был его охранять. 

«В этом деле нет потерпевших. Как нет и памятника на балансе. Поэтому данное уголовное дело я рассматриваю как попытку давления. Я остаюсь в России, уезжать никуда не собираюсь», — заключил он.

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