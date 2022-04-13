Продюсер фильмов Ксении Собчак прокомментировал дело о вандализме в Касимове

Оператор и режиссер трех авторских фильмов Ксении Собчак, журналист Сергей Ерженков прокомментировал дело о вандализме в городе Касимов Рязанской области. Заявление публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».
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Напомним, продюсера подозревают в причастности к повреждению памятника Ленину.
Ерженков отмечает, что город находится в удручающем состоянии: некачественные дороги, плачевное состояние домов и памятников.
Далее Ерженков объясняется причины своего поступка.
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Продюсер отметил, что он использовал водоэмульсионную краску, которая легко стирается. По его мнению, осквернили памятник те, кто должен был его охранять.