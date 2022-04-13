Продюсер фильмов Ксении Собчак прокомментировал дело о вандализме в Касимове

«В 2019 году местные коммунисты писали в мэрию с запросом о реставрации памятника Ленину. Им ответили, что Ленина на балансе у города нет. И самого Ленина вроде бы тоже как нет. Де-юре это не памятник вовсе», — продолжает журналист.