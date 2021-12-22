Рязанская облдума поддержала компенсацию работающим родителям предельного размера стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря

Областная Дума на завершающем заседании осенней сессии в среду, 22 декабря, внесла изменения в областной закон «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области». Корректировки касаются компенсации работающим родителям предельного размера стоимости путевок в сезонные оздоровительные лагеря. С просьбой поддержать законопроект к коллегам обратился глава регионального парламента Аркадий Фомин.

– Сейчас полный возврат могут получить родители, которые работают в бюджетной сфере, в некоммерческих организациях, – сказал в ходе обсуждения законопроекта Аркадий Фомин. – На рабочей группе по реализации послания Президента РФ мы сошлись во мнении, что необходимо обеспечить равные возможности для всех семей и стопроцентная компенсация должна осуществляться вне зависимости от места работы родителей.

Теперь родителям, чьи дети будут отдыхать в сезонных оздоровительных лагерях Рязанской области, вне зависимости от сферы их деятельности, будет осуществляться 100% компенсация предельного размера стоимости путевки на одного ребенка в сутки. Продолжительность путевки от 7 до 24 дней.

Это норма распространяется на отдых и оздоровление детей в сезонных оздоровительных лагерях на территории Рязанской области. Закон вступает в силу уже с 1 января 2022 года.