Рязанская областная детская библиотека проводит городской квиз «Звезда КЭЦ»

Рязанская областная детская библиотека проводит командную игру по станциям к юбилею К.Э. Циолковского.

Сегодня, 14 сентября, пройдёт второй, завершающий день квиза «Звезда КЭЦ». Свои знания об истории освоения космоса и о личности великого учёного покажут 5 школ Рязани. Задания школьники будут выполнять на разных площадках, в том числе в мобильном планетарии.

С 12 по 16 сентября библиотека проводит межрегиональную акцию «Обгоняя время», посвящённую 165-летию Циолковского. С младшеклассниками предлагают прочитать книгу Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звёздам» и провести мероприятия по материалам РОДБ.

Также «космические» праздники трижды пройдут в ближайшие дни в рязанских детских садах.