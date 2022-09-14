Среда, 14 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская областная детская библиотека проводит городской квиз «Звезда КЭЦ»

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Рязанская областная детская библиотека проводит командную игру по станциям к юбилею К.Э. Циолковского.

Сегодня, 14 сентября, пройдёт второй, завершающий день квиза «Звезда КЭЦ». Свои знания об истории освоения космоса и о личности великого учёного покажут 5 школ Рязани. Задания школьники будут выполнять на разных площадках, в том числе в мобильном планетарии.

С 12 по 16 сентября библиотека проводит межрегиональную акцию «Обгоняя время», посвящённую 165-летию Циолковского. С младшеклассниками предлагают прочитать книгу Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звёздам» и провести мероприятия по материалам РОДБ.

Также «космические» праздники трижды пройдут в ближайшие дни в рязанских детских садах.

Рязанская областная детская библиотека проводит городской квиз «Звезда КЭЦ»
Рязанская областная детская библиотека проводит городской квиз «Звезда КЭЦ»
Рязанская областная детская библиотека проводит городской квиз «Звезда КЭЦ»
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