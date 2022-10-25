Рязанская область заняла 2-е место в ЦФО по производству кондитерских изделий на душу населения

Рязанская область в Центральном федеральном округе заняла 2-е место по производству конфет и шоколада в расчёте на одного жителя.

Как сообщает Рязаньстат, в среднем за 8 месяцев 2022 года в регионе произвели 49 килограммов кондитерских изделий на душу населения. Лидирует в списке Владимирская область — там выпускается 60 килограммов кондитерки на жителя.

С января по август в Рязанской области произведено немногим больше 57 тысяч тонн кондитерских изделий — в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. 94% этого объёма — это шоколад, зефир, конфеты, пастила и другие сахаристые изделия.

Произведённая продукция продаётся в своём регионе и вывозится в другие.

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