Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская область заняла 2-е место в ЦФО по производству кондитерских изделий на душу населения

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Изображение от Freepik

Рязанская область в Центральном федеральном округе заняла 2-е место по производству конфет и шоколада в расчёте на одного жителя.

Как сообщает Рязаньстат, в среднем за 8 месяцев 2022 года в регионе произвели 49 килограммов кондитерских изделий на душу населения. Лидирует в списке Владимирская область — там выпускается 60 килограммов кондитерки на жителя.

С января по август в Рязанской области произведено немногим больше 57 тысяч тонн кондитерских изделий — в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. 94% этого объёма — это шоколад, зефир, конфеты, пастила и другие сахаристые изделия.

Произведённая продукция продаётся в своём регионе и вывозится в другие.

Рязанская область заняла 2-е место в ЦФО по производству кондитерских изделий на душу населения

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