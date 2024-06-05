Рязанская область заключит несколько соглашений в первый день ПМЭФ

Во главе с губернатором Павлом Малковым региональная делегация начала работу на Питерском международном экономическом форуме. Уже в первый день будет заключено несколько инвестсоглашений и соглашений о сотрудничестве в сфере культуры. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

«По опыту прошлого и позапрошлого года можно смело говорить, что наша официальная программа работы в итоге окажется гораздо обширнее намеченной, как и результаты, с которыми вернемся в регион.

Для всей рязанской команды на четыре дня наш стенд станет рабочим кабинетом с плотным графиком презентаций, встреч, переговоров, в которых традиционно будем делать ставку на проактивное продвижение возможностей территории, на демонстрацию преимуществ сотрудничества с нашим регионом в любой сфере, на поиск точек взаимного интереса в развитии.

При разработке концепции стенда — визуальный эффект на ПМЭФ играет важную роль — использовали узнаваемые элементы Рязанского кремля, а в изготовлении самой конструкции — материалы и механизмы, произведенные на рязанских предприятиях», — написал Никитин.