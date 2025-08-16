Суббота, 16 августа, 2025
Рязанская область вошла в десятку лучших мест для сбора грибов осенью

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

Рязанская область вошла в десятку лучших мест для сбора грибов осенью. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

Одним из самых популярных мест у грибников в Рязанской области, по мнению аналитиков, стало село Ласково, где осенью ежегодно проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Отмечается, что средняя стоимость проживания для туристов в Рязанской области в августе 2025 года составляет около 7,5 тыс. рублей за ночь.

Кроме Рязанской области в список грибных мест вошли:

  • Карелия. Пряжинский район и его окрестности, Олонецкий район, Сегежский район, Беломорский район;
  • Республика Башкортостан. Уфимский район;
  • Ленинградская область. Приозерский район, Сосново, Заходское и Кирилловское, а также окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа;
  • Московская область. Территории вдоль Ярославского, Казанского и Белорусского направлений — среди них Серпухов, Коломна, Руза и другие;
  • Владимирская область. Александровский и Собинский районы;
  • Калужская область;
  • Тульская область. Алексинский район;
  • Свердловская и Самарская области;
  • Республика Татарстан.

