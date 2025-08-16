Рязанская область вошла в десятку лучших мест для сбора грибов осенью. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

Одним из самых популярных мест у грибников в Рязанской области, по мнению аналитиков, стало село Ласково, где осенью ежегодно проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Отмечается, что средняя стоимость проживания для туристов в Рязанской области в августе 2025 года составляет около 7,5 тыс. рублей за ночь.

Кроме Рязанской области в список грибных мест вошли: