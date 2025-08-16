Рязанская область вошла в десятку лучших мест для сбора грибов осенью. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».
Одним из самых популярных мест у грибников в Рязанской области, по мнению аналитиков, стало село Ласково, где осенью ежегодно проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Отмечается, что средняя стоимость проживания для туристов в Рязанской области в августе 2025 года составляет около 7,5 тыс. рублей за ночь.
Кроме Рязанской области в список грибных мест вошли:
- Карелия. Пряжинский район и его окрестности, Олонецкий район, Сегежский район, Беломорский район;
- Республика Башкортостан. Уфимский район;
- Ленинградская область. Приозерский район, Сосново, Заходское и Кирилловское, а также окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа;
- Московская область. Территории вдоль Ярославского, Казанского и Белорусского направлений — среди них Серпухов, Коломна, Руза и другие;
- Владимирская область. Александровский и Собинский районы;
- Калужская область;
- Тульская область. Алексинский район;
- Свердловская и Самарская области;
- Республика Татарстан.