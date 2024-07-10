Рязанская область участвует в интенсиве по развитию беспилотных авиационных систем

Губернатор Павел Малков объявил, что представители Рязанской области примут участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024». Туда отправится команда региона, включающая представителей регионального правительства, Аэрокосмической долины, научно-производительного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» и Рязанского радиотехнического университета , будут заниматься разработкой сценариев применения беспилотников, их внедрением, выполнением полетных заданий и обработкой информации. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Отмечается, что предусмотрено участие и рядовых жителей. Ребята из колледжа электроники и кванториума «Дружба» продемонстрируют свои способности в гонке дронов. Малков также отметил, что Рязанская область является пилотным регионом нового нацпроекта по созданию отрасли беспилотных авиационных систем. В прошлом году команда региона успешно представила проект создания научно-производственного центра «ПРОТОС», который специализируется на подготовке к сертификации беспилотников, электрических двигателей и сервоприводов, технологиях контроля неба. Команда региона также планирует создание комплекса площадок для разработок и испытаний, коллективного использования, мелкосерийного производства, мониторинга и управления полетами и подготовки кадров.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024» является частью нацпроекта по созданию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), который реализуется в рамках поручения президента. Главные цели интенсива — развитие технологий производства отечественных беспилотных аппаратов и освоение новых сфер их использования. В рамках мероприятий планируются образовательные тренинги, мастер-классы, выставки, соревнования, тестирование технологических решений и сценариев применения данной технологии.