Рязанская область стала лидером всероссийской акции «Марафон доверия»

Рязанская область лидирует по результатам всероссийской онлайн-акции «Марафон доверия». Об этом сообщает областное министерство труда и социальной защиты населения.

Акция стартовала 17 мая, в Международный день телефона доверия, и прошла с целью продвижения детского телефона доверия 8 (800) 2000-122 в 73 субъектах страны.

Рязанская область возглавила тройку лидеров по информированности, открытости и числу вовлечённых в акцию граждан. Сообщество в соцсети Комплексного центра соцобслуживания населения «Семья» стало площадкой мероприятия в регионе. Там проводились онлайн конкурсы и викторины для детей и подростков и размещались сведения о детском телефоне доверия.

Всего в ходе акции информацию о работе детского телефона доверия получили около 15 тысяч детей и родителей. Порядка 500 детей и подростков Рязанской области поучаствовали в уличных мероприятиях.