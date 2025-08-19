Рязанская область приобретет паром для переправы через Оку в Шиловском районе. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Новый несамоходный речной паром будет использоваться для перевозки пассажиров, автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники. Стоимость контракта 71 миллион 80 тысяч рублей.

Согласно документации, паром должен быть длиной 42 метра, шириной 7,1 метра. Количество пассажиров, которое сможет перевозить судно за раз, — 20 человек. Грузоподъёмность не менее 60 тонн.

На место эксплуатации судно должно быть доставлено до 1 июля 2026 года.