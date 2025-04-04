Рязанская область приняла участие в тестировании «дашборда губернатора»

На заседании комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» подвели итоги использования в пилотном режиме «дашборда губернатора». Это цифровая панель, с помощью которой Правительство РФ предоставляет субъектам информацию по ключевым направлениям деятельности каждого региона. Первыми в тестировании «дашборда губернатора» участвовали 28 регионов, в том числе Рязанская область.

Как отметил на заседании заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, внедрение этой системы позволяет значительно повысить скорость и качество управленческих решений.

«На «дашборде губернатора» представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача – это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных», – пояснил Дмитрий Григоренко.

Реклама

Благодаря внедрению «дашборда губернатора» в регионе все данные, которые ранее были распределены по различным электронным системам, теперь отображаются в одном окне, можно отслеживать показатели в режиме реального времени.

Планируется, что до конца года дашборды начнут использовать остальные регионы.