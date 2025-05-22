Рязанская область попадёт в тёплую часть антициклона

Рязанская область окажется в тёплой части антициклона, который движется по территории России. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.
По словам метеоролога, в ближайшие дни дневные температуры будут расти и к выходным местами достигнут +28°С, ночные температуры также будут повышаться, заморозков не ожидается.
Среднесуточная температура в регионе приблизится к норме, а в выходные будет выше неё.
До конца недели возможны короткие ливни, но их вероятность невелика.
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