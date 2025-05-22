Рязанская область попадёт в тёплую часть антициклона

Рязанская область окажется в тёплой части антициклона, который движется по территории России. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

По словам метеоролога, в ближайшие дни дневные температуры будут расти и к выходным местами достигнут +28°С, ночные температуры также будут повышаться, заморозков не ожидается.

Среднесуточная температура в регионе приблизится к норме, а в выходные будет выше неё.

До конца недели возможны короткие ливни, но их вероятность невелика.

— В лесах (особенно на юге области) растет пожароопасность, в Ряжском районе уже зафиксирован 4-й класс. Будьте осторожны в обращении с огнем! — пишет Роман Степанов.