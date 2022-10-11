Рязанская область получит свыше 18 млн рублей на поддержку семей с детьми

Рязанская область получит дополнительно больше 18 млн рублей на поддержку семей с детьми. Средства направят на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трёх лет.

Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова одобрила выделение средств, – сообщил в своём Telegram канале губернатор Павел Малков.

Финансовая помощь поступит из резервного фонда российского правительства в 2022 году.

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