Рязанская область получит субсидии на развитие сельских территорий раньше графика

Рязанская область получит средства на развитие сельских территорий с опережением графика. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

В рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений» больше 10 млн рублей перенесут с 2024 на 2023 год. Предложения о перераспределении субсидий уже одобрены, – отметил депутат от Рязанской области.

Деньги пойдут на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под комплексную жилищную застройку из 70 индивидуальных жилых домов в рабочем посёлке Александро-Невский.

Кроме того, по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» с 2024 года на 2023 год перенесут 52,2 млн рублей. Средства направят на строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в рабочем посёлке Сараи. К объекту проложат подъездную дорогу с твёрдым покрытием.

«Всего на комплексное развитие сельских территорий региону предусмотрено 901,4 млн рублей в 2023 году и 469,5 млн рублей – в 2024 году», – сообщил парламентарий.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что программа комплексного развития сельских территорий реально работает на улучшение качества жизни в районах.