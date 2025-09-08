Понедельник, 8 сентября, 2025
18.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанская область получит 350 миллионов рублей на создание бизнес-парка «Агни»

Анастасия Мериакри

Рязанская область получит 350 млн рублей в виде федеральной субсидии на создание бизнес-парка «Агни». Поддержка будет предоставлена по итогам победы в конкурсе, который ежегодно проводит Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает заместитель председателя правительства области Юлия Швакова.

Специализация бизнес-парка — аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника, медицинское оборудование. Площадь производственных помещений, которые планируется построить до конца 2027 года, составит около 6 тыс. кв. м. Инфраструктура бизнес-парка, кроме производственных помещений, будет включать центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.

Ожидаемые показатели эффективности проекта: 23 резидента, 200 рабочих мест, объем инвестиций резидентов — 440 млн рублей. В числе потенциальных резидентов компании «Квантрон-Групп» (разработка и производство систем технического зрения для промышленности, интеллектуальных систем маркировки), «Ипро» (разработка и производство систем «Умный дом»), «Импульсные технологии» (разработка и производство сильноточных высоковольтных коммутаторов энергии). На данный момент заключены соглашения о намерениях с 21 потенциальными резидентами.

Создание бизнес-парков — часть системной работы по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний, в регионе путем обеспечения льготного доступа к производственным площадям и помещениям.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Новости России

Боец «Ахмата» Шама заявила о заражении военных мышиной лихорадки

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат» заразились смертельно опасной мышиной лихорадкой,...
Новости России

Отец убийцы школьницы в отеле в Петербурге увидел странность в трагедии

Отец студента, подозреваемого в убийстве 15-летний девочки в апарт-отеле...
Медицина

Рязанская область получит 118 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Выделенная сумма будет направлена на модернизацию медицинского оборудования
Кино и ТВ

Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой

Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Новости России

Полиция проверит депутата из ХМАО Макарова, бросавшего нож в живот дочери

Сотрудники полиции проверят депутата Гордумы Мегиона в ХМАО Виктора...
Общество

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Рязани

Вечный огонь отключали на мемориале Победы 6 и 7 сентября в рамках работы по благоустройству монумента.
Происшествия

Обманутый рязанец перевел более 3 миллионов на счет гражданина Республики Башкортостан

Мужчине позвонили якобы финансовые специалисты, обманным путем они уговорили его перевести на указанные банковские счета 3 миллиона 299 тысяч рублей.
Общество

Семь улиц Рязани ждет отключение электроэнергии 9 сентября

В связи с проведением плановых работ по реконструкции воздушной линии электропередачи электроэнергия будет отключена с 9:30 до 14:00