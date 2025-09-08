Рязанская область получит 350 миллионов рублей на создание бизнес-парка «Агни»

Рязанская область получит 350 млн рублей в виде федеральной субсидии на создание бизнес-парка «Агни». Поддержка будет предоставлена по итогам победы в конкурсе, который ежегодно проводит Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает заместитель председателя правительства области Юлия Швакова.

Специализация бизнес-парка — аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника, медицинское оборудование. Площадь производственных помещений, которые планируется построить до конца 2027 года, составит около 6 тыс. кв. м. Инфраструктура бизнес-парка, кроме производственных помещений, будет включать центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.

Ожидаемые показатели эффективности проекта: 23 резидента, 200 рабочих мест, объем инвестиций резидентов — 440 млн рублей. В числе потенциальных резидентов компании «Квантрон-Групп» (разработка и производство систем технического зрения для промышленности, интеллектуальных систем маркировки), «Ипро» (разработка и производство систем «Умный дом»), «Импульсные технологии» (разработка и производство сильноточных высоковольтных коммутаторов энергии). На данный момент заключены соглашения о намерениях с 21 потенциальными резидентами.

Создание бизнес-парков — часть системной работы по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний, в регионе путем обеспечения льготного доступа к производственным площадям и помещениям.