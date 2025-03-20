Рязанская область поддержала законопроект, позволяющий усыплять бездомных животных

Рязанская область поддержала законопроект, позволяющий регионам усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свою позицию по резонансной инициативе выразили в большинстве регионов. Мнения по данному документу разделились.

Данную меру одобрили в 59 субъектах РФ. В частности, в Рязанской области. Также законопроект поддержали в Якутии, Удмуртии, Забайкальском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Луганской Народной Республике, а также в областях — Амурской, Астраханской, Запорожской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Челябинской.

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Госдума отложила рассмотрение законопроекта. Его обсуждение продолжат после заключения правительства РФ. Кабмин также предложит другие меры на этот счет.