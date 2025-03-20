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Изображение от photoangel на Freepik
Экология, природа, животные

Рязанская область поддержала законопроект, позволяющий усыплять бездомных животных

Анастасия Мериакри

Рязанская область поддержала законопроект, позволяющий регионам усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свою позицию по резонансной инициативе выразили в большинстве регионов. Мнения по данному документу разделились.

Данную меру одобрили в 59 субъектах РФ. В частности, в Рязанской области. Также законопроект поддержали в Якутии, Удмуртии, Забайкальском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Луганской Народной Республике, а также в областях — Амурской, Астраханской, Запорожской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Челябинской.

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Госдума отложила рассмотрение законопроекта. Его обсуждение продолжат после заключения правительства РФ. Кабмин также предложит другие меры на этот счет. 

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