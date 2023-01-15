Рязанская область по итогам 2022 года оказалась на 4-м месте по ЦФО по раскрываемости преступлений

На заседании коллегии УМВД по Рязанской области подвели итоги работы за 2022 год. В целом поставленные задачи выполнены. По сравнению с предыдущим годом раскрыто на 5,5% больше тяжких и особо тяжких преступлений. Уровень раскрываемости всех преступлений сохранился на довольно высоком уровне – 62,7%, это 4-я позиция среди регионов Центрального федерального округа.

Участниками заседания стали губернатор Рязанской области Павел Малков, начальник УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, начальник регионального УФСБ полковник Алексей Пахолков, зампрокурора области старший советник юстиции Алексей Дикарев, начальник УФСВНГ по Рязанской области генерал-майор полиции Виктор Лачев, руководитель регионального УФНС государственный советник РФ 2 класса Вячеслав Морозов, а также начальники структурных и территориальных подразделений рязанской полиции.

Замначальника УМВД начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев в своём докладе отметил, что всего в прошлом году проведено 38 оперативно-профилактических мероприятий и операций для усиления борьбы с наиболее распространёнными преступлениями.

Все основные приоритетные направления оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел находились под постоянным контролем руководства УМВД, что в совокупности позволило не допустить ухудшения криминальной обстановки в регионе и сохранить её под контролем.

Общее количество зарегистрированных преступлений в 2022 осталось на уровне 2021 года. На 5,5% было совершено преступлений против личности, на полтора процента – против собственности граждан. Число грабежей стало меньше на 23%, угонов транспорта – на 7,5%, мошенничества – на 6,5%, преступлений в сфере миграции – на 8,7%, совершённых с применением оружия – на 30,8%.

Раскрываемость преступлений прошлых лет выросла на 19,5%. В 2022 было раскрыто групповое умышленное убийство семьи из 3 человек в Ряжске почти 30-летней давности.

Больше чем на четверть в 2022 году выросло общее число преступлений в сфере IT. На долю таких посягательств приходится почти четверть всех регистрируемых преступлений и половина – тяжких и особо тяжких. Общее число раскрытых преступлений в этой сфере возросло на 16%, всего раскрыто почти треть таких преступлений.

Особое внимание уделялось защите от преступных посягательств средств федерального и областного бюджета, выделенных на реализацию инвестиционных инициатив и национальных проектов. В ходе этой работы пресечено 32 факта замаскированных хищений и взяток.

Правоохранители Рязанской области пресекли более 1340 наркопреступлений, что на 16% больше уровня прошлого года. Почти вдвое больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых организованными группами. Из преступного оборота изъято больше 322 кг наркозелья.

В 2022 году окончены уголовные дела по 34 преступлениям, совершённым в составе организованных групп и преступных сообществ, главным образом по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 72 члена преступных группировок, включая 3 организаторов.

В 2022 году в Рязанскую область прибыло больше 115 тысяч человек, что на треть больше уровня 2021 года. Проведено свыше 650 проверочных мероприятий на стройках, в торговом, аграрном и бытовом секторах. К административной ответственности привлечено почти 9 тысяч человек. В течение 2022 в области совершено меньше преступлений миграционной направленности на 9%.

Количество преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на 8,4%. Меньше совершено на улицах убийств и грабежей.

199 человек погибло в ДТП на дорогах региона, это на 21% больше уровня прошлого года. Больше половины всех погибших зарегистрировано на федеральной дорожной сети.

По результатам проведённого в 2022 году ВНИИ МВД России и Федеральной службы охраны России опроса общественного мнения, оценка населением работы полиции в Рязанской области существенно улучшена по основным показателям: 55,4% граждан уверены в защищённости своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. В прошлом году показатель составлял 38%.

Губернатор Павел Малков отметил результативность 2022 года для УМВД Рязанской области, поблагодарил сотрудников УМВД за конструктивное взаимодействие с правительством области и наградил отличившихся сотрудников полиции.

Начальник УМВД по Рязанской области Владимир Алай от лица руководства УМВД поблагодарил личный состав за продуктивную работу в очень непростых условиях в 2022 году и выразил уверенность, что в 2023 году рязанская полиция достойно справится с поставленными задачами. Владимир Алай вручил награды самым отличившимся сотрудникам органов внутренних дел региона.