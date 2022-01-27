Рязанская область ожидает поставку вакцины для подростков «Спутник М»

В Рязанскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М», сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Точная дата пока не называется.

На заседании федерального оперштаба, в котором Прилуцкий принял участие, отмечалось, что на фоне резкого роста заболеваемости из-за заражения «омикроном» главной защитой остаётся вакцинация.

Министр напомним, что сейчас рязанцы могут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

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Напомним, что количество заразившихся новым омикрон-штаммом резко увеличилось среди детей.