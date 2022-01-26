В Рязанской области растёт число пациентов с коронавирусом в возрасте до двух лет

В Рязанской области отмечается значительный рост заболеваемости коронавирусом у детей, увеличивается число пациентов в возрасте до 2 лет, заявила главврач ОДКБ им. Дмитриевой Инна Лебедева на совещании руководителей медицинских организаций с губернатором 26 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Лебедевой, стационарно дети лечатся на базе спецотделения в 11 городской больнице. При лёгком и среднетяжёлом течении заболевания они находятся дома под контролем поликлиник.

Медик отметила, что всё амбулаторное звено обеспечено экспресс-тестами на ковид.

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В ходе совещания главврач также попросила губернатора Любимова оказать помощь в приобретении оборудования для лазерной коагуляции сетчатки у детей. Глава региона дал соответствующее поручение министру здравоохранения, попросил Минфин найти средства.