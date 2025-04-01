Рязанская область окажется в зоне аномальных дождей

В ночь на среду Рязанскую область накроет зона аномальных дождей, сообщил в телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

По словам эксперта, на юго-западе Центральной России уже выпало 70% от месячной нормы осадков. В частности, в Рыльске Курской области выпало 29 миллиметров, в белгородской Готне — 22 миллиметра.

Сильные ливни прошумели на Кавказе: Лазаревское — 40 мм, Владикавказ — 35 мм, Грозный — 23 мм.

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Днём во вторник, 1 апреля, в зоне аномальных дождей окажутся Московская, Калужская и Брянская области. Остальные районы ЦФО попадут под власть стихии в ночь на 2 апреля. Кроме Рязанской области, это южные районы Ярославской и Костромской, запад Ивановской, север Нижегородской областей.

Метеоролог Михаил Леус пишет, что зона дождей добралась до южных и западных районов столичного региона. Самые сильные осадки там ждут вечером и ночью.

Леус приводит такие статистические данные: в Калужской области за последние 12 часов выпало до 8 миллиметров осадков, в Брянской — до 14 миллиметров, что составляет более трети (38%) от нормы осадков за апрель.

Сайт Гидрометцентра прогнозирует для Рязани днём 1 апреля до 13 градусов тепла и небольшой дождь. Ночью пойдёт дождь, температура опустится до плюс 6 градусов. Днём в среду ожидается небольшой кратковременный дождь.