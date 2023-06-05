Рязанская область оказалась среди лидеров эффективности работы МФЦ

Рязанская область вошла в число лидеров эффективности деятельности многофункциональных центров «Мои документы» за 2022 год. Рейтинг представило Минэкономразвития России.

Регионы страны поделены на три группы — низкий, средний и высокий уровень эффективности работы МФЦ. Наш регион оказался среди 35 регионов-лидеров с высоким уровнем эффективности деятельности, заняв 28-ю строчку.

Результаты рейтинга представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Работа МФЦ оценивалась по многим критериям, среди которых — предоставление оптимального перечня услуг, доступность получения талонов, время ожидания, оплаты госпошлины, сопровождение граждан при получении услуг в электронном виде, реализация дополнительных сервисов, организация работы контакт-центра. Учитывались оценка работы МФЦ заявителями, ведение официального сайта центров и участие в мероприятиях по совершенствованию деятельности.

Отличного результата удалось добиться благодаря серьёзной работе. Центры государственных и муниципальных услуг сегодня ставят задачей создание комфортных условий для населения, повышение эффективности и качества услуг.