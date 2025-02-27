Рязанская область направила гуманитарный груз для жителей Курской области

Предприниматели, депутаты, общественные организации, учебные заведения и остальные рязанцы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свой родной дом. Помощь направили 27 февраля.

Пострадавшим, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения, отправили продукты длительного хранения, средства личной гигиены. Общий вес гуманитарного груза составил тонну.

Присоединиться к сбору помощи для жителей приграничных регионов и участников СВО может любой желающий. Узнать о наиболее актуальных потребностях и способах участия в сборах можно в штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: Рязань, ул. Горького, д. 49А или по телефону: 8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.