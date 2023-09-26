Рязанская область – лидер ЦФО по библиотекам нового поколения

Об этом сказала министр культуры региона Марина Кауркина на заседании областного правительства.

По словам министра, в Рязанской области идет активная модернизация библиотек, сохранение их фондов и внедрение информационных технологий.

Благодаря этим изменениями библиотеки меняют свой облик и привлекают больше читателей: количество пользователей увеличилось в среднем до 30%, количество мероприятий более чем на 90%. В фонды поступила 51 тысяча новых книг, 40% из которых – книги для детей и подростков.

В центре консервации и реставрации библиотечных фондов библиотеки им. Горького в этом году будет восстановлено не менее 2690 документов редких и ценных изданий. Губернатор Павел Малков пообещал посетить его в ближайшее время.

Глава региона отметил, что все библиотеки региона должны иметь доступ к высокоскоростному интернету – сейчас он имеется только в 30% заведений.

В течение месяца прошу минцифры области подготовить предложения о том, как это можно сделать. Все библиотеки должны быть включены в единую библиотечную систему, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Губернатор также сказал, что передаст комплект из ста изданий одной из библиотек региона, и порекомендовал членам правительства принять участие в развитии библиотечных фондов.