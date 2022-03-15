Рязанская НПК встретилась с абитуриентами

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», приняла участие в Дне открытых дверей Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ). Школьникам, желающим получить нефтехимическое образование, и их родителям рассказали об условиях поступления на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ», о программе обучения, о поддержке, которое оказывает нефтезавод студентам во время обучения, о трудоустройстве после окончания вуза.

Кафедра «Химическая технология органических веществ» была открыта в РГРТУ по инициативе Рязанской НПК в 2011 году. Основная цель – подготовка кадров для нефтяной отрасли в рязанском регионе. При поддержке завода на кафедре организованы три специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ». Лаборатории оснащены современным оборудованием. Кафедра располагает современной лекционной аудиторией, оснащенной мультимедийной аппаратурой, имеется компьютерный класс, обеспеченный программными продуктами. Часть учебной нагрузки выполняют ведущие специалисты Рязанской НПК. Предприятие оказывает помощь при написании выпускных квалификационных работ, темы которых определяются вместе с ведущими специалистами завода, они же затем назначаются консультантами дипломников. Лучших студентов кафедры Рязанская НПК поощряет корпоративными стипендиями. Завод для студентов также проводит профориентационные экскурсии на технологические объекты предприятия и организует все виды практик. Кроме того, при поддержке Рязанской НПК издано учебное пособие «История нефтяной промышленности России». Учебник предназначен для подготовки высококвалифицированных кадров для нефтехимической отрасли.

В настоящее время на кафедре обучается 83 студента по очной и заочной формам. В июне 2021 года состоялся седьмой выпуск бакалавров-очников. Выпускники получили дипломы и трудоустроились в Рязанскую НПК. В 2022 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 34 бюджетных места и 20 на коммерческой основе на следующие формы обучения: бакалавриат и магистратура. Прием документов начнётся в июне.

На Дне открытых дверей будущим абитуриентам также рассказали о социальных условиях, которые предоставляет завод своим работникам, об особенностях прохождения производственной практики, о возможностях последующего трудоустройства, о программах повышения квалификации, действующих в РНПК, о работе совета молодых специалистов.