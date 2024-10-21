Рязанская НПК в Единый день открытых дверей встретилась с абитуриентами и студентами

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») активно участвовала в областном Едином дне открытых дверей, который был организован для учебных заведений, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет».

Событие прошло в Рязанском колледже электроники (РКЭ) и собрало абитуриентов с их родителями. В преддверии мероприятия РНПК подготовила несколько инициатив для формирования внешнего кадрового резерва. 16 октября на заводе прошла экскурсия для студентов первого курса группы МТО-108 специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Участников провел по территории завода молодой специалист Анатолий Плотников, который рассказал о производственных возможностях и продукции предприятия, а также поделился своим опытом работы. В завершение беседы, Евгения Зямзина, специалист по обучению, ознакомила студентов с возможностями целевого обучения и трудоустройства.

19 октября в рамках Единого дня открытых дверей Сергей Хренкин, начальник ремонтно-механического цеха №13, встретился с присутствующими, ответил на их вопросы и поучаствовал в экскурсии по мастерским колледжа.

Проект «Профессионалитет» поддерживается нефтяниками с 2022 года, и РНПК оказывает всестороннюю помощь колледжу в подготовке специалистов, включая профориентационные мероприятия и предоставление практики. Некоторые выпускники колледжа уже работают на заводе, и в следующем году начнут обучение новые группы по специальностям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт».