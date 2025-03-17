Рязанская НПК провела патриотический урок в РГРТУ

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провела патриотический урок для студентов РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Мероприятие под названием «Связь поколений», приурочили к 80-летию Великой Победы.

Патриотический урок прошёл в формате дискуссионного клуба. К нему присоединились и студенты, и педагоги. Состоялся показ документального фильма «Война моторов». Картина, созданная при поддержке «Роснефти», содержит воспоминания нефтяников-ветеранов и посвящена вкладу отечественной нефтяной промышленности в Победу.

К участникам мероприятия обратился ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник Рязанского нефтезавода Михаил Зайцев. Он поделился воспоминаниями о военных и послевоенных годах, рассказал о строительстве предприятия, в котором принимали участие фронтовики. Ветеран вспомнил, как пускали первые установки, расширяли производство.

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Рязанская НПК принимает активное участие в праздновании юбилея Победы. Запланирована серия патриотических и исторических акций. В знак благодарности поколению фронтовиков на разных площадках завода будут подняты флаги Победы.