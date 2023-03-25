Рязанская команда «Айседора Дункан» готовится стартовать в 1/8 финала Первой лиги МС КВН

Рязанская команда «Айседора Дункан» находится в Перми и готовится взять старт в 1/8 финала Первой лиги МС КВН.

Напомним, в прошлом году команда РГУ имени Есенина стала чемпионом Официальной Рязанской лиги КВН и Международной лиги КВН в Минске. По итогам 34-го Международного Сочинского фестиваля «Айседора Дункан» прошла в Первую лигу, где представит вуз и регион.

Вместе с коллективом в Перми находится директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов. В пятницу, 24 марта, когда проходила первая игра 1/8 финала, он записал видео из зала.

— Пермь. КВН. Первая лига. Сделано по высшему разряду. Сегодня смотрим. Завтра игра! Болеем за девчонок!!! — написал Жеглов ВКонтакте.