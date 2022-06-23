Рязанская гордума прокомментировала инцидент между депутатами

Пресс-служба Рязанской городской Думы распространила официальный комментарий по ситуации между депутатами Сидоровым и Захаровым.

По поводу инцидента, произошедшего после заседания Рязанской городской Думы 23 июня между депутатами Александром Сидоровым и Алексеем Захаровым, сообщаем следующее.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова пояснила, что подобные выражения недопустимы и нарушают этику поведения депутата. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике, который примет соответствующее решение.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе, депутат Александр Чайка провел разъяснительную беседу с коллегой по фракции Александром Сидоровым. В ближайшее время состоится заседание фракции, на котором будет рассмотрен вопрос о поведении депутата. Чайка отметил, что оскорбительные высказывания депутата Алексея Захарова также нельзя оставлять без внимания.

Председатель профильного комитета Сергей Еремин уточнил, что недавно городская Дума внесла изменения в Правила депутатской этики и в Регламент Рязанской городской Думы. Расширен перечень недопустимых действий и высказываний во время заседания и ужесточен порядок обсуждения вопросов повестки дня и возможные меры взыскания. Поведение депутатов будет рассмотрено на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.