В Рязани депутат гордумы пригрозил засунуть микрофон коллеге в «одно место»

В четверг, 23 июня, в Рязанской городской Думе произошёл конфликт депутатов. Представитель «Единой России» Александр Сидоров пригрозил засунуть микрофон в «одно место» депутату от КПРФ Алексею Захарову.

Пикировка случилась практически после окончания заседания, когда Сидоров собирался покинуть зал. В этот момент хотел задать вопрос Пётр Пыленок, представляющий фракцию КПРФ. Председатель Думы Татьяна Панфилова сказала, что люди уже встали и собираются уходить.

Пыленок ответил, что встали не все. Коллегу поддержал Захаров, сказавший, что депутат-одномандатник ушёл с заседания, когда обсуждали вопрос, касающийся его округа.

После этого Сидоров возмутился, Захаров предложил ему говорить в микрофон и услышал фразу про микрофон в «одном месте».