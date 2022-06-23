24 C
Рязань
Четверг, 23 июня, 2022

В Рязани депутат гордумы пригрозил засунуть микрофон коллеге в «одно место»

spot_img
7info

В Рязани депутат гордумы пригрозил засунуть микрофон коллеге в «одно место»

В четверг, 23 июня, в Рязанской городской Думе произошёл конфликт депутатов. Представитель «Единой России» Александр Сидоров пригрозил засунуть микрофон в «одно место» депутату от КПРФ Алексею Захарову.

Пикировка случилась практически после окончания заседания, когда Сидоров собирался покинуть зал. В этот момент хотел задать вопрос Пётр Пыленок, представляющий фракцию КПРФ. Председатель Думы Татьяна Панфилова сказала, что люди уже встали и собираются уходить.

Пыленок ответил, что встали не все. Коллегу поддержал Захаров, сказавший, что депутат-одномандатник ушёл с заседания, когда обсуждали вопрос, касающийся его округа.

После этого Сидоров возмутился, Захаров предложил ему говорить в микрофон и услышал фразу про микрофон в «одном месте».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7