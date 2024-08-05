Понедельник, 5 августа, 2024

Рязанская духовная семинария не прошла аккредитацию

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанская православная духовная семинария не прошла аккредитацию. Теперь её преобразуют в Центр подготовки духовных специалистов, установил Синод.

Семинарии становятся подобными центрами в случае, если в установленные сроки не проходят аккредитацию. Теперь рязанские семинаристы будут получать образование в Коломенской семинарии. А в Рязани на базе нового Центра будут готовить церковных специалистов. Они смогут изучать Священное Писание, историю Церкви и другие предметы. В будущем выпускники Центра смогут преподавать в воскресных школах, проводить паломнические поездки, вести просветительские программы.

Отметим, что аналогичное решение Синода принято в отношении Владимирской и Костромской семинарий.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Утонувший в Борковском карьере мужчина купался на необорудованном пляже

В Санкт-Петербурге начали снимать седьмой сезон сериала «Великолепная пятерка»

Полёт «Неба России» отменили из-за ограничений использования воздушного пространства Рязанской области

В Касимове начались съёмки фильма про СВО

В Борковском карьере в Рязани утонул 30-летний мужчина

В мэрии Рязани объяснили, что изменится в работе маршрута №77

В Рязани временно меняется график работы РИАМЗ

Более 5 тысяч рязанцев заключили контракты с Минобороны с начала СВО

Более половины проверок выявили нарушения в уборке рязанских дворов

В Рязани ограничат парковку у «Локомотива»

Рязанцам пообещали туман и дожди 6 августа

«Комбинация» складывается: Wink.ru представил новый тизер-трейлер сериала о женской поп-группе с Никитой Кологривым