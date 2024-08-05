Рязанская духовная семинария не прошла аккредитацию

Рязанская православная духовная семинария не прошла аккредитацию. Теперь её преобразуют в Центр подготовки духовных специалистов, установил Синод.

Семинарии становятся подобными центрами в случае, если в установленные сроки не проходят аккредитацию. Теперь рязанские семинаристы будут получать образование в Коломенской семинарии. А в Рязани на базе нового Центра будут готовить церковных специалистов. Они смогут изучать Священное Писание, историю Церкви и другие предметы. В будущем выпускники Центра смогут преподавать в воскресных школах, проводить паломнические поездки, вести просветительские программы.

Отметим, что аналогичное решение Синода принято в отношении Владимирской и Костромской семинарий.