Рязанку повторно привлекут к уголовной ответственности за торговлю алкоголем из квартиры

Незаконную торговлю спиртным из квартиры пресекли полицейские. Жительница улицы Черновицкой уже дважды привлекалась за подобное нарушение к административной и один раз к уголовной ответственности, – сообщает областное управление МВД.

После трёх аналогичных нарушений квартиру женщины сотрудники полиции взяли на особой контроль. При проверке выяснилось, что нарушительница продолжает незаконную торговлю алкоголем из квартиры.

Теперь жительнице Рязани грозит очередное уголовное наказание. Статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.