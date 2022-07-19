Рязанку осудят за жестокое обращение с дочерью

Сотрудники Скопинского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1980 года рождения. Женщину обвиняют в жестоком обращении с дочерью (ст. 156 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с сентября 2019 по сентябрь 2021 года рязанка ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию дочери, 2013 года рождения. Женщина била дочь, запирала в комнате, не лечила должным образом.

Своей вины подследственная не признала, тем не менее, следователи посчитали, что собрали необходимые доказательства, дело передано в суд.

Ребёнок сейчас воспитывается в другой семье.