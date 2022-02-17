Рязанке в онкодиспансере удалили опухоль весом 20 килограммов

Врачи Рязанского онкоцентра удалили пациентке опухоль весом 20 килограммов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
К медикам обратилась пациентка, 1958 года рождения. В результате обследования была выявлена опухоль, которая занимала всё правое забрюшинное пространство. Размер опухоли составлял 30×53×30 см.
После дополнительного обследования пациентку подготовили к операции. Оперативное вмешательство выполнила бригада врачей второго онкологического отделения ГБУ РО ОКОД.
Специалисты регионального онкоцентра напоминают о необходимости регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Особенно внимательно наблюдать за изменениями веса в сторону увеличения или уменьшения.