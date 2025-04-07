Рязанка вернет незаконно использованные средства материнского капитала

Рязанка вернет в бюджет незаконно использованные средства материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Рязанка предоставила в органы социальной защиты документы, подтверждающие покупку строительных материалов для ремонта дома на сумму 82 тысячи рублей. Выяснилось, что документы подделка. В сентябре 2024 года суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил штраф.

Прокуратура выдвинула иск с требованием вернуть неправомерно использованные средства, выделенные из материнского капитала. Суд удовлетворил требования прокуратуры.