Рязанка пожаловалась Елене Сорокиной на соседку, захламившую двор

Жительница улицы Ленинского Комсомола пришла на личный приём к главе администрации Рязани с жалобой на соседку. Об этом Елена Сорокина написала ВКонтакте.
Рязанка пожаловалась на соседку, которая захламила территорию, находящуюся в общедомовой собственности.
По словам Сорокиной, управление энергетики и ЖКХ продолжит работу по подбору управляющей компании для этого дома. Здание не аварийное, но его состояние не очень хорошее. Необходимо рассмотреть вопрос переноса сроков капитального ремонта.
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