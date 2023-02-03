Рязанка пожаловалась Елене Сорокиной на соседку, захламившую двор

Жительница улицы Ленинского Комсомола пришла на личный приём к главе администрации Рязани с жалобой на соседку. Об этом Елена Сорокина написала ВКонтакте.

Рязанка пожаловалась на соседку, которая захламила территорию, находящуюся в общедомовой собственности.

— В отношении собственника квартиры, который захламляет двор, будут приняты меры в рамках законодательства, — отметила мэр Рязани.

По словам Сорокиной, управление энергетики и ЖКХ продолжит работу по подбору управляющей компании для этого дома. Здание не аварийное, но его состояние не очень хорошее. Необходимо рассмотреть вопрос переноса сроков капитального ремонта.