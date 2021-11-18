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Четверг, 18 ноября, 2021
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Рязанка на Škoda Fabia врезалась в автобус на улице Новой

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В среду, 17 ноября, 32-летняя местная жительница, находившаяся за рулём Škoda Fabia, столкнулась со стоящим автобусом под управлением 55-летнего рязанца. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

ДТП случилось на улице Новой вблизи дома 68/12, примерно в 18:30. По предварительным данным, рязанца выехала на встречную полосу, предназначенную для маршрутных транспортных средств и врезалась там в неподвижный автобус. 

В результате аварии девушке потребовалась помощь медиков. 

По факту случившегося проводится проверка.

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