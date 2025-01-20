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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Рязанка фиктивно ставила на учет иностранных граждан

Анастасия Мериакри

Рязанка фиктивно ставила на учет иностранных граждан. Об этом сообщает рязанская полиция.

Рязанка 34 лет фиктивно ставила на учет в своей квартире на улице Молодцова иностранных граждан. Она хотела прописать 14 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранные граждане проживали в другом месте.

Женщину уличили в 7 фактах преступления. Отмечается, что ранее рязанку обвинили в краже.

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Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы сроком на до 5 лет.

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