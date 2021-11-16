Рязанка Алина Алборова — призёр первенства Европы по кикбосингу

Рязанка Алина Алборова из «Золотых куполов» стала бронзовым призёром первенства Европы по кикбоксингу. Об этом сообщили городское спортуправление.

14 ноября завершилось первенство Европы по кикбоксингу, в течение недели проходившее в черногорском городе Будва. Участниками соревнований стали около полутора тысяч спортсменов из тридцати девяти стран. В составе сборной России, насчитывающей 196 человек, выступили кикбоксеры рязанской СШ «Золотые купола».

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место с большим отрывом от соперников заняла российская сборная, завоевав 151 медаль: 68 золотых, 52 серебряных, 31 бронзовую. «Бронзу» в общую копилку отечественных наград положила рязанка Алина Алборова, выступавшая в весовой категории 52 кг. Спортсменку тренируют Юрий Храмов и Михаил Максимов.

Второе общекомандное место заняли спортсмены из Болгарии (61 медаль), замкнули тройку лидеров венгерские кикбоксеры (60 медалей).

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